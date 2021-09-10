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الولايات المتحدة تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها هذا الصيف

10
SEPTEMBER
2021
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قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا، اليوم الخميس، إن متوسط درجة الحرارة في الولايات المتجاورة البالغ عددها 48 ولاية أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سجل رقما قياسيا جديدا قدره 74 درجة فهرنهايت، أي 2.6 درجة فوق المتوسط.
 
واشنطن- سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان صحفي: "هذا من الناحية الفنية يتجاوز الحرارة القياسية في صيف وعاء الغبار عام 1936، لكن الفرق صغير للغاية (أقل من 0.01 درجة فهرنهايت)".
 
وقال البيان إن كل من ولايات كاليفورنيا وأيداهو ونيفادا وأوريجون ويوتا سجلت أحر صيف على الإطلاق، فيما سجلت 16 ولاية أخرى صيفا بين الخمس الأعلى من حيث درجات الحرارة مسجلة.
 
كما شهد هذا الصيف العديد من الكوارث القاتلة المتعلقة بالطقس والمناخ، بما في ذلك إعصار "إيدا" والعديد من حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة والفيضانات المدمرة في الشرق.
 
يشير "وعاء الغبار" إلى العواصف الترابية الشديدة والجفاف الذي دمر مناطق البراري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الثلاثينيات. أرجع العلماء سجلات الحرارة المتعددة لهذه الفترة إلى امتصاص الأرض الجافة لأشعة الشمس.
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