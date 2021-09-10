living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا تمنح 12 ألف شخص جنسيتها.. ما الاسباب؟

10
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الحكومة الفرنسية، مساء الخميس، أنها ستمنح الجنسية لنحو 12 ألف شخص ساعدوا البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت وزيرة الدولة الفرنسية المنتدبة لشؤون المواطنة، مارلين شيابا، أن 1202 شخص عملوا في المجال الصحي أصبحوا فرنسيين.

وقالت الوزيرة إن قائمة هؤلا تشمل أيضا حراس أمن ومساعدين وغيره من العاملين في الخطوط الأمامية.

وأوضحت أن نحو 16 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر فرنسية، العام الماضي، ضمن برنامج خاص، يسرع من عملية الحصول على الجنسية.

ويمنح البرنامج الجنسية الفرنسية لأشخاص خدموا فرنسا خلال عامين فقط وليس خلال 5 سنوات كما هو معروف.

وقالت شيابا إنه من الطبيعي أن ترد الدولة الفرنسية الجميل لأولئك الذين مد لها يد العون.

وفي عام 2020، حصل ما مجموعه 61 ألف شخ على الجنسية الفرنسية، ودعي الكثيرون منهم إلى قصر في ميدان بوفاو، حيث مقر وزارة الداخلية لحضور مراسم تسليم وثائق الجنسية.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout