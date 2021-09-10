منها بلد عربي.. أميركا تمدد الإعفاء من الترحيل لمهاجري 6 دول

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قررت الولايات المتحدة تمديد الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل، الممنوحة لمئات الآلاف من المهاجرين القادمين من 6 دول، من المسجلين في برنامج يعرف باسم وضع الحماية المؤقتة.

وقالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، الخميس، إن التجديدات الخاصة بمهاجري دول السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا والسودان، سوف تستمر حتى 31 ديسمبر 2022، وهي مطلوبة بموجب عمليات التقاضي المستمرة بخصوص محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاء معظم عمليات التسجيل في البرنامج.

وأضاف الإعلان الذي أصدرته الإدارة، أن"التمديد يضمن الامتثال المستمر لأوامر المحاكم المختلفة الصادرة عن محاكم اتحادية بالمقاطعات".

ولا يحتاج المستفيدون الحاليون، بموجب وضع الحماية المؤقتة، إلى دفع رسوم أو تقديم أي طلب للمحافظة على وضعهم الخاص، حيث تمدد وثائقهم المتعلقة بهذا الوضع تلقائيا خلال الفترة المحددة.

وستحبط هذه الخطوة بعض الديمقراطيين والنشطاء المؤيدين للهجرة، الذين ضغطوا على إدارة الرئيس جو بايدن لتوسيع البرنامج ليشمل مئات الآلاف من المهاجرين الإضافيين، بدلا من مجرد تمديده بالنسبة للمسجلين بالفعل.

ومنذ تولى بايدن منصبه في 20 يناير، منحت إدارته إعفاء من الترحيل لنحو 500 ألف مهاجر من فنزويلا وهايتي من خلال برنامج وضع الحماية المؤقتة، كما قدمت الإدارة حماية للآلاف من ميانمار والصومال وسوريا واليمن.