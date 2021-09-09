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ماذا ستفعل ميركل بعد انتهاء ولايتها؟

9
SEPTEMBER
2021
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أوشكت فترة ولايتها الرابعة والأخيرة على الانتهاء إن أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم هو “لا شيء”.

وأضافت ميركل أنها قد تسافر إلى إفريقيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبيرغ”.

وخلال ندوة عقدت بمدينة دوسلدورف، قالت المستشارة في معرض ردها على سؤال بشأن خططها للمستقبل: “قررت أن أول ما سأفعله هو لا شيء وسأنتظر ما يحدث”.

وتابعت: “بالتأكيد ستأتيني دعوات، ولكن إذا كنت سأعد لنفسي جدول أعمال فقط لأنني أخشى الفراغ، الفراغ القاتل، فأنا لا أريد هذا”.

وأوضحت ميركل أنه نظرا لأنها انخرطت في عالم السياسة قبل أكثر من 30 عاما، فإنها لم تسأل نفسها أبدا عن الشيء الآخر الذي يمكن أن يثير اهتمامها “ولأنني بلغت السابعة والستين، فليس لدي وقت لا نهائي”.

 

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