«الصحة العالمية»: غياب العدالة خلق مسارين للجائحة

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انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بشدة انعدام العدالة في توزيع لقاحات «كوفيد - 19» وسبل الوقاية منه حول العالم، وقال إن ذلك تسبب في جائحة ذات مسارين، واحد للدول الغنية والآخر للدول الفقيرة.



وقال غيبريسوس في مؤتمر صحافي بجنيف، أمس، إن «أكثر من 50 ألف شخص قضوا بسبب (كوفيد - 19) كل أسبوع منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وعلى مدار الشهر الماضي، ظلت الوفيات تقارب 70 ألفًا أسبوعيا».وتابع غيبريسوس: «لدينا الحلول لوقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح. ويؤدي التوزيع غير العادل للأدوات المنقذة للحياة، بما في ذلك التشخيص والأكسجين ومعدات الوقاية الشخصية واللقاحات، إلى انتشار جائحة ذات مسارين».



وجدد غيبريسوس دعوته إلى دول العالم لإتاحة جرعات من اللقاح للدول الفقيرة.



في سياق متصل، تأمل آلية «كوفاكس» الدولية الرامية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل، في تلقيح 20 في المائة من سكان الدول الفقيرة في العالم بحلول نهاية العام الحالي.