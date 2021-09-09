رئيس الحكومة الليبية يزور تونس غدا للقاء الرئيس التونسي

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كشف رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق اعتزامه زيارة تونس غدا الخميس، للقاء الرئيس قيس سعيد.