ريل اعلن من ليبيا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات وقطاع الأمن

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أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من ليبيا، "استعداد الاتحاد لدعم السلطات الليبية في تنفيذ العملية الانتخابية وإصلاح قطاع الأمن"، وقال خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: "حققت ليبيا الكثير من التقدم العام الماضي بوقف لإطلاق النار، وباختيار مؤسسات موحدة وخارطة طريق للانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر،وحان وقت تنفيذها وتعزيز هذا التقدم".



وأضاف: "يقف الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية في دعم قطاع الأمن، كما سنناقش كيف يمكن دعم جهود إقامة الانتخابات الأشهر المقبلة. قدمنا بالفعل دعمً تقنيا لمفوضية الانتخابات في ليبيا، ونحن مستعدون لعمل المزيد".



وختم: "لا وقت نضيعه لإقرار التشريعات اللازمة، وندعو مجلس النواب للقيام بعمله والبدء بعمليات ملموسة".



من جهتها، أكدت المنقوش، الاتفاق مع بوريل على دعم استقرار ليبيا والانتخابات وإدارة حدود البلاد الجنوبية. كذلك أشارت إلى "حرص ليبيا على التعاون في ملف الأمن والاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي، نظرا للروابط التاريخية والجغرافية مع دول الاتحاد".