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غوغل ترى المستقبل في النمط الهجين بين المكاتب والعمل من بعد حتى بعد انتهاء الجائحة

8
SEPTEMBER
2021
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 عززت "غوغل" اليوم، أدوات التعاون بين الشركات في مجال الحوسبة السحابية، متوقعة "استمرار العمل بنسق هجين حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتتنافس المجموعة العملاقة مع "مايكروسوفت" و"زوم" و"فيسبوك" وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للموظفين استخدامها في العمل من بعد.

وقد اعتمد عمالقة التكنولوجيا على أدواتهم الخاصة بعد موجة الابتعاد عن المكاتب منذ بداية تفشي كوفيد-19، ما عزز المنحى للعمل عن بعد.

وقال المسؤول عن إدارة المنتجات في "غوغل" ديف سيترون خلال تقديمه لمحة عن العروض الجديدة من المجموعة على صعيد أدوات العمل: "لقد رأينا تحولا جذريا، والكثير من هذا التحول مرشح للاستمرار طويلا".

وأضاف: "لكني أعتقد أنه من السابق لأوانه القول إن نمط العمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا داخل حجرة انتهى إلى غير رجعة في القطاعات والمناطق كافة".

وقد أرجأت شركات التكنولوجيا الكبرى مواعيد عودة عمالها إلى المكاتب، وهي تتوقع أن يصبح المزج بين الحضور إلى المكاتب والعمل من بعد هو النمط السائد.

وأعلنت "غوغل" أنها أعدت كتيبا عن العمل الهجين يشرح كيفية الإفادة من الأدوات، إضافة إلى برمجيات تساعد الموظفين على عقد اجتماعات فعالة بصرف النظر عن مكان العمل.

وقال سيترون: "نحن متحمسون حقا لتقديم ذلك لعملائنا بهدف منحهم بعضا من أفضل الممارسات أثناء عملهم على إعادة تصميم مكاتبهم".

وأعلنت "غوغل" أيضا عن تحسينات في أدوات العمل الخاصة بها المسماة "ووركسبايس" والتي تدمج تطبيقات المجموعة العملاقة المختلفة المخصصة للاجتماعات والبريد الإلكتروني والروزنامة والدردشة وغيرها.

وقال المدير الأول لقسم إدارة منتجات "ووركسبايس" سناز أهاري: "مع عودة بعض الأشخاص إلى المكتب، تحتاج الفرق إلى هذه القدرة على التعاون بمرونة من أي مكان وفي أي وقت".

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