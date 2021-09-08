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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مسؤولة في مجلس مدينة رومني بمقاطعة سومسكايا في أوكرانيا استقالت بعد أن اشتبهت السلطات المحلية في استخدامها للـ"السحر الأسود".

وقالت قناة "1+1": "عثر موظفون في مكتب العمدة عدة مرات على تربة تم نثرها أمام أبواب مكاتبهم، واعتبروا أنها من مقبرة محلية، فيما أظهرت كاميرات المراقبة أن المسؤولة هي من وقف وراء ذلك".

وذكر عمدة مدينة رومني، أوليغ ستوغني، أنه حاول التعامل مع الوضع وتحدث مع المسؤولة لكنها نفت كل شيء قائلة إن الفيديوهات التي توثقها مزورة.

وبعد فضح المسؤولة التي لم ترد على الشبهات، قررت بنفسها الاستقالة من منصبها.

المصدر: "نوفوستي"