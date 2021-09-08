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عمليات تفتيش واسعة وغارات إسرائيلية على غزة بعد عملية الهروب النوعية

8
SEPTEMBER
2021
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شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، قال إنها رد على بالونات حارقة أطلقت من القطاع لدعم عملية هروب الأسرى الذين فروا من سجن إسرائيلي.

وتزامنا مع عمليات تفتيش وتمشيط واسعة تجوب شمال البلاد والضفة الغربية، بعد أكبر عملية هروب من نوعها، قصفت طائرات إسرائيلية مقاتلة ورشة لتصنيع الصواريخ ومجمعا عسكريا تابعين لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال البيان إن المجمع يضم مصنعا للأسمنت يستخدم لبناء أنفاق للمسلحين، وأضاف أن الغارات جاءت ردا على بالونات حارقة أطلقتها حركة حماس وكانت بمثابة استعراض لدعم عملية الهروب من السجن، وهي العملية التي وصفها فلسطينيون بأنها "انتصار بطولي".

ويمثل الهروب لحظة محرجة للحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة التي تسعى للحفاظ على الهدوء، بعد حرب دامية استمرت 11 يوما مع حماس في مايو الماضي، ووسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

يمثل الهروب بالنسبة لإسرائيل، خرقا أمنيا محرجا، إضافة إلى أن السجناء اختفوا بعد أن زحفوا عبر نفق ضيق يؤدي من أرضية زنزانتهم إلى حفرة خارج جدران السجن.

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