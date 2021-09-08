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زعيم كوريا الشمالية: المناخ "غير الطبيعي" أحد أسباب أزمة الغذاء في البلاد

8
SEPTEMBER
2021
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قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن التغير المناخي هو أحد أسباب أزمة الغذاء المستمرة في بلاده.

ودعا كيم جونغ أون المسؤولين في بلاده إلى تفعيل استجابة "عاجلة" لعدد من الكوارث التي تواجهها البلاد في اجتماع للمكتب السياسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية.

وشدد زعيم كوريا الشمالية على ضرورة تحسين إدارة الأراضي في كوريا الشمالية، بعد أن دمرت الفيضانات الجسور والمنازل على الساحل الشرقي للبلاد، في شهر أغسطس الماضي.

كما أشار إلى أن "خطر" حدوث "مناخ غير طبيعي" ارتفع في السنوات القليلة الماضية.

وتابع أنه يريد من المسؤولين أن يبدأوا في رسم "خطة نشطة وطموحة" لتحسين الأنهار، وإدارة السيطرة على الانجراف، وصيانة السدود، وبدء مشاريع سد المد، كجزء من الخطة الخمسية المنتظمة للبلاد.

وأضاف أن "الطقس الكارثي يزداد وضوحا في جميع أنحاء العالم"، وأن كوريا الشمالية ستكون عرضة للتغير المناخي.

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