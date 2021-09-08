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مصر.. شاب يشعل النيران في جسده ليلحق بوالدته المتوفية بعد أن "جاءته في المنام"

8
SEPTEMBER
2021
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دخل الشاب المصري أيمن في حالة من الحزن بعد وفاة والدته، فقرر إشعال النيران في نفسه بعد إصابته بحالة من الاكتئاب والتشنجات لتعلقه الشديد بوالدته، التي توفيت في منطقة مصر القديمة.

وشغلت حكاية الشاب الثلاثيني الذي أشعل النيران في جسده في حي أبو السعود بمصر القديمة بال كثيرين، حيث بدأت بعد مروره بأزمة نفسية عقب وفاة والدته، وهو متزوج ولديه طفلتان توأم، قرر بعد رحيل والدته من شدة ارتباطه بها تسمية أحد توأمه على اسم والدته المتوفية منى.

ولم يكتف الابن الوفي بذلك بل غلبه حزنه فأصابه بحالة من التشنجات والاكتئاب لشدة تعلقه بالراحلة، بعدها قرر إنهاء حياته فأحضر كمية بنزين وأشعل النيران في جسده ليلحق بها.

وقال أحد أصدقاء الشاب المتوفي لموقع "القاهرة24": "كان متأثرا بفراق والدته جدا".

وأضاف: "أيمن كان قاعد معايا قبل الحادثة بساعة، ولا يوجد أي علامات تدل على نيته الانتحار ولكن كان كل كلامه متأثر بوفاة والدته".

وتابع: "قالي قبل الحادثة إن أمه جات له في المنام وقالت له وحشتني يا أيمن".

وأردف قوله: "بعد شوية شوفت أيمن كان راجع البيت وفي أيده جركن بنزين، ولما سألته ليه ماسك البنزين في أيدك رد عليا وقالي: ده لتر بنزين هنضف بيه الماتور.. لكن ماكنتش متوقع إنه يعمل كده في نفسه".

وتابع: "بعدها بدقايق سمعت صوت صراخ في منزل أيمن، ذهبت ووجدته أشعل النيران في نفسه، والنيران تأكل ملابسه، وأطفأنا النار، واخدناه للمستشفى ليتولى العلاج وإسعافه، وبعد أيام سمعنا خبر وفاته".

 

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