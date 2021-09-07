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القضاء يحكم بعقوبة قاسية على شاب.. والسبب "فيروس كورونا"

7
SEPTEMBER
2021
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قضت محكمة في فيتنام على شاب بالسجن خمس سنوات، لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلد، ونقله عدوى كوفيد-19 إلى عدة أشخاص.

وأدين لي فان تري (28 عاما) "لنقله أمراضا معدية خطرة إلى أشخاص آخرين" بعد ذهابه في يوليو إلى مسقط رأسه في كا ماو (الجنوب) من مدينة هو تشي منه في أوج الأزمة الوبائية، وفق ما جاء في قرار عُمّم على الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.

واتهم الرجل بعدم الالتزام بالحجر الإلزامي في المنزل لمدة 21 يوما عند وصوله إلى كا ماو، وهي منطقة سلمت نسبيا من شرّ الوباء، علما أنه قد شخصت إصابته بكوفيد-19 في السابع من يوليو.

وقالت المحكمة في قرارها إن "انتهاك تري لقواعد الحجر الصحي المنزلي تسبب بإصابة عدة أشخاص بكوفيد-19 ووفاة أحد هؤلاء في السابع أغسطس 2021".

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتواجه فيتنام أسوأ موجة من وباء كوفيد-19، بعد احتوائها عدد الإصابات العام الماضي، وشهد البلد أكثر من 540 ألف إصابة ومن 13 ألف وفاة.

وسجلت أغلبية الإصابات اعتبارا من أواخر أبريل، وخضعت العاصمة هانوي ومدينة هو تشي مينه لتدابير عزل صارمة في الأشهر الأخيرة.

 

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