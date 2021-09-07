بايدن: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

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صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن اعتراف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان لا يزال بعيدا.

وأفاد بيان للمجمع الصحفي، وزعته الدائرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي اقترب من التجمع بنية الإدلاء بتصريح معين.

بدأ بايدن بالقول: "أمامنا في الغد يوم كبير"، لكن الصحفيين قاطعوه بطرح أسئلة عن أفغانستان.

وسُئل الرئيس الأمريكي على وجه الخصوص عن الاعتراف بنظام طالبان.

وقال بايدن إجابة على هذا السؤال: "الطريق بعيد إلى ذلك. الطريق بعيد".

قبل شهر، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية ودخلت كابل في 15 أغسطس. وفي اليوم التالي أعلنت أن الحرب قد انتهت وأن شكل الحكومة سيتضح في المستقبل القريب.

وفي ليلة 31 أغسطس، غادر آخر جندي من الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيا بذلك نحو 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.