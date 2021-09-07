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الجيش النيجيري يطلق عملية ضد عصابات الخطف في البلاد

7
SEPTEMBER
2021
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قالت مصادر أمنية نيجيرية، الاثنين، إن الجيش النيجيري أطلق عملية ضد عصابات الخطف في شمال غربي البلاد، ورافقتها عملية تعطيل لشبكات الهاتف الجوال.
 
وتأتي هذه العملية بعد اختطاف مسلحين 73 تلميذا في ولاية زامفارا ضمن سلسلة عمليات مماثلة، استهدفت مدارس وجامعات في شمال غرب ووسط نيجيريا.
 
وقد دعت مؤخرا هيئة تنظيم الاتصالات مشغلي الهاتف الجوال إلى قطع شبكاتهم في ولاية زامفارا لمدة أسبوعين، بناء على طلب من السلطات المحلية التي تقول إن قطاع الطرق يخبرون عن تحركات الأمن وينسقون عملياتهم عبر الهاتف، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
وبدأت طائرات حربية السبت غارات على معسكرات العصابات في الولاية بعد قطع شبكات الهاتف.
 
وأفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس بأن العمليات العسكرية تواصلت أمس الاثنين، لليوم الثالث على التوالي في غابة سوبوبو بمنطقة شينكافي، وهي جزء من غابة روغو الشاسعة التي تمتد عبر ولايات كادونا وكاتسينا وزامفارا والنيجر، حيث يوجد العديد من معسكرات العصابات.
 
 وقال مصادر مطلع على العمليات لفرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته "هوجمت عدة معسكرات وتم تحييد عدد كبير من قطاع الطرق.. قطاع الطرق يتعرضون لضغوط وهزائم وتطاردهم قواتنا".
 
وأكد مصدر أمني ثان أن معسكرات العصابات تعرضت للقصف من البر والجو.
 
وكانت العصابات قد شنت مؤخرا عدة عمليات خطف جماعي لطلاب المدارس والجامعات في شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تم اختطاف 1000 تلميذ منذ ديسمبر الماضي وأفرج عن معظمهم بعد مفاوضات.
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