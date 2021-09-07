كوريا الجنوبية تختبر إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

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نفذت كوريا الجنوبية بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة لتصبح بذلك أول دولة تطور مثل هذه القدرة دون أن تمتلك أسلحة نووية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر عسكرية لم تذكرها بالاسم قولها إن "غواصة جديدة من طراز دوسان آهن تشانج-هو نفذت اختبارات الإطلاق بنجاح تحت سطح الماء الأسبوع الماضي".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه لا يمكنها تأكيد تفاصيل القدرات العسكرية الفردية لاعتبارات أمنية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتطور 7 دول أخرى صواريخ باليستية تطلق من الغواصات وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وكوريا الشمالية.

وتملك كل هذه الدول ترسانات من الأسلحة النووية التي عادة ما تستخدم لتسليح مثل هذه الصواريخ الباليستية.

وقالت "يونهاب" إن تقارير أشارت إلى تسمية الصاروخ الكوري الجنوبي المسلح تسليحا تقليديا "هيونمو 4-4"، ويعتقد أنه أحد أنواع الصاروخ الباليستي الكوري الجنوبي هيونمو-2بي الذي يصل مداه إلى حوالي 500 كيلومتر.

وتطور كوريا الجنوبية صواريخ قوية لاستهداف الخنادق شديدة التحصين والأنفاق في كوريا الشمالية وكذلك للحد من اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة التي تنشر آلافا من جنودها على شبه الجزيرة.

وكشفت كوريا الشمالية عن سلسلة من الصواريخ الباليستية الجديدة التي تُطلق من الغواصات في السنوات القليلة الماضية ويبدو أنها تبني غواصة لتحمل الصواريخ في نهاية المطاف.