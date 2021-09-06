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وفاة الممثل الفرنسي جان بول بلموندو عن 88 عاما

6
SEPTEMBER
2021
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 توفي اليوم الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو، أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، في منزله في باريس عن 88 عاما، على ما أعلنت عائلته في بيان.

وقال المحامي ميشال غوديست: "لقد كان منهكا جدا في الآونة الأخيرة، وأسلم الروح بهدوء".

ومثل بلموندو صاحب الكاريزما العالية في ثمانين فيلما، بما يشمل أعمالا كثيرة حققت نجاحا كبيرا على شباك التذاكر أبرزها "لاس ديزاس" و"بييرو لو فو".

كما لا تزال أعمال كثيرة قدمها محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، بينها مشاهده في فيلم "لو غينيولو" التي ظهر فيها معلقا بطوافة كانت تحلق فوق أجواء مدينة البندقية الإيطالية.

وتطوي وفاة جان بول بلموندو صفحة أساسية في تاريخ السينما الفرنسية، لينضم إلى كوكبة من زملاء المهنة الذين جمعته بهم صداقة منذ أيام الدراسة في معهد الكونسرفاتوار، من أمثال جان روشفور وجان بيار مارييل وبرونو كريمير.

وهو شهد في السنوات الأخيرة على رحيل بعض من أقرب المقربين إليه، بينهم الممثل غي بودوس وزميله شارل جيرار الذي كان يتشارك معه الأوقات الممتعة خلال مشاهدة مباريات رولان غاروس في التنس.

وقد انطلق بلموندو في مسيرته التمثيلية على خشبة المسرح، قبل أن تحمله عطاءاته الممتدة على نصف قرن إلى قمة شباك التذاكر الفرنسي، مع حصيلة تراكمية لأعماله بلغت 130 مليون مشاهد في صالات السينما.

وتعرض بلموندو لجلطة دماغية خلال تصوير أحد الأفلام سنة 2001، ما تسبب له بمشكلات صحية كبيرة.


ونال الممثل الراحل الملقب "بيبيل" جائزة "سيزار"، الرديف الفرنسي لجوائز أوسكار الأميركية، سنة 1988 عن دوره في فيلم "إيتينيرير دان انفان غاتيه"، إضافة إلى جائزة "سيزار" شرفية سنة 2017.

كذلك منحه مهرجان كان السينمائي سنة 2011 سعفة ذهبية شرفية عن مجمل مسيرته.

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