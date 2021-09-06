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العسومي من فيينا: القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الارهاب ستناقش مبادرة البرلمان العربي

6
SEPTEMBER
2021
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يشارك رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، المقرر عقدهما خلال الفترة من 6 إلى 9 الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، وفي هذا الاطار التقى العسومي اليوم رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي رينهولد لوباتكا، حيث عقدت المباحثات بمقر برلمان النمسا.

في مستهل اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالجهود العربية والإقليمية والدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، واتفق الطرفان على أن "الإرهاب لا دين له، ولا يجب نسبه إلى أي دين أو ثقافة أو جنسية".

وحول القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب، أكد العسومي "الأهمية الاستثنائية لتلك القمة باعتبارها الأولى من نوعها"، وأشار بشكل خاص إلى "أهمية الجلسة الثالثة من هذه القمة، والتي تم تخصيصها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، استناداً إلى النداء الذي أطلقه رئيس البرلمان العربي في منتصف شهرتموز الماضي خلال المشاركة في مؤتمر برلماني دولي حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعة البرلمانية لدول الساحل الخمس".

وأضاف: "أن البرلمان العربي أعد وثيقة بشأن رؤيته لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، من المقرر أن تكون موضوعا للنقاش بين الأطراف الرئيسية المشاركة في القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يتبعها خطوات مؤسسية أخرى للتعاون بين البرلمان العربي وتلك الجهات في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام، وفي منطقة الساحل بشكل خاص".

ومن جهته، أعرب لوباتكا عن تقديره "للجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة العسومي في مرحلته الجديدة والتي تؤسس لشراكة حقيقية تخدم المجتمعات العربية في خضم التحديات التي تواجه المنطقة حاليا، كما تدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف".

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