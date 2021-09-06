أماكن يُحظّر على النساء زيارتها في أنحاء العالم!

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استطاعت المرأة في القرن 21 الوصول إلى الفضاء والغوص في أعماق المحيطات، لكن بعض الأماكن على وجه الأرض ما يزال يُحظّر على النساء زيارتها حتى يومنا هذا.

وفي تقرير نشره موقع «إف بي ري» (fb.ru) الروسي، تستعرض الكاتبة آنا سيليزنيفا بعض تلك الأماكن الممنوعة على النساء لأسباب مختلفة.

جبل آثوس (اليونان)

يُمنع على النساء وإناث الحيوانات الوصول إلى جبل آثوس (شمالي اليونان)، وهو مكان مقدس يضم 20 ديرا أرثوذكسيًا. وهناك روايتان تفسران هذا المنع: الأولى أنه لا يجب أن تدخل النساء من أجل عدم صرف انتباه الرهبان عن الصلاة، أما الثانية فتقول إنّ مريم العذراء هي المرأة الوحيدة التي كان يُسمح لها بالوصول إلى هذا المكان.

جبل أومين (اليابان)

بُني الدير الواقع على جبل أومين بجزيرة هونشو اليابانية في القرن السابع، وهو مخصص لأتباع ديانة «يامابوشي»، التي تعني باليابانية «زهاد الجبال». وتجمع هذه الديانة بين البوذية والشنتو وعدد من المعتقدات المحلية القديمة.

ويرجع منع النساء من الوصول إلى الجبل أو تسلّقه إلى معتقدات شعب يامابوشي، وقد تم تخفيف الحظر الصارم الذي استمر 1300 عام، وتمتنع النساء حاليا عن زيارة المكان بشكل طوعي.

جزيرة أوكينوشيما (اليابان)

يُحظر دخول النساء معبد آلهة البحر في جزيرة أوكينوشيما اليابانية منذ عدة قرون، وكان الضريح الذي بُني في القرن 17 مكاناً للطقوس التي تهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن.

معبد اللورد كارتيكيا (الهند)

لا يمنع معبد اللورد كارتيكيا في مدينة بوشكار الهندية النساء من الدخول، غير أن هناك اعتقادا شائعا في المنطقة بأن اللعنة تحل على أي امرأة تدخل المعبد.

نادي وايت (بريطانيا)

تتمتع نوادي الرجال في لندن بتاريخ طويل يعود إلى القرن 17، ويعدّ نادي وايت من أعرقها، حيث تأسس عام 1693 ولا يزال موجودا حتى اليوم، ويعد الأمير تشارلز أحد أعضائه.

شاطئ مليمادزي (جزر القمر)

تضم جزيرة القمر الكبرى، قبالة الساحل الشرقي للقارة الأفريقية، شاطئا مفتوحا مخصصا للرجال، وقد حُظر على النساء دخوله لأسباب دينية منذ عام 2012.