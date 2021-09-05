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بايدن يحيي ذكرى أحداث 11 سبتمبر بزيارة مواقع الهجمات

5
SEPTEMBER
2021
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أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحيي الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر بزيارة المواقع الثلاثة للهجمات.
 
ووفقًا لبيان البيت الأبيض، سيقوم الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن في 11 سبتمبر "بتكريم وإحياء ذكرى الأرواح التي فقدت قبل 20 عامًا" وسيشاركون في احتفالات بمدينة نيويورك حيث سقط برجا مركز التجارة العالمي؛ وفي شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، موقع تحطم طائرة خطفها أربعة جهاديين؛ وفي أرلينغتون بولاية فيرجينيا، حيث تعرض البنتاغون للقصف.
 
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان يعول على إحياء الذكرى العشرين للمأساة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن الحرب الأمريكية الأطول انتهت بحالة من الفوضى، ومقتل 13 جنديًا أمريكيًا في هجوم العاصمة الأفغانية كابول أثناء استكمال الانسحاب.
 
يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.
 
وأنهت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من تواجدها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
 
وشهد مطار كابول إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين؛ لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.
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