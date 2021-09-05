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أكثر من 4.5 مليون وفاة بكورونا حول العالم

5
SEPTEMBER
2021
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يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح، حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليون حتى الآن.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة، فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء حتى الآن أكثر من 39 مليون إصابة.

2- البرازيل: حوالي 584 ألف حالة وفاة و20.9 مليون إصابة.

3- الهند: أكثر من 440 ألف حالة وفاة وحوالي 33 مليون إصابة.

4- المكسيك: 263 ألف حالة وفاة و3 ملايين و421 ألف إصابة.

5- بيرو: نحو 199 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.1 مليون إصابة.

6- روسيا: 186407 حالات وفاة ونحو 7 ملايين إصابة.

7- إندونيسيا: نحو 136 ألف حالة وفاة وأكثر من 4.1 مليون إصابة.

8- بريطانيا: أكثر من 133 ألف حالة وفاة ونحو 7 ملايين إصابة.

9- إيطاليا: أكثر من 129 ألف حالة وفاة و4.6 مليون إصابة.

10- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة ونحو 5 ملايين إصابة.

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