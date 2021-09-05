صنداي تايمز: فرنسا تستعد لمحاكمة المتهمين في “هجوم باتاكلان”

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نشرت صحيفة “صنداي تايمز”، تقريراً للكاتب بيتر كونرادي، عن استعداد فرنسا لبدء أول جلسات محاكمة المتهمين في هجمات باريس عام 2015.

وقال إن الجلسات التي ستنطلق يوم الأربعاء، تثير ذكريات أليمة لدى الفرنسيين ولدى الضحايا بعد مرور نحو ستّ سنوات.