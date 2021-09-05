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بوادر توتر روسي ـ إسرائيلي في سوريا

5
SEPTEMBER
2021
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أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، في موسكو، أمس، وجود بوادر توتر بين روسيا وإسرائيل في سوريا جراء «تفاقم الفتور» بين موسكو وتل أبيب.

وكان بيان من قاعدة حميميم الروسية، أفاد ليل الجمعة - السبت، بأن القوات السورية تصدت لغارات إسرائيلية في الليلة الماضية قرب دمشق، و«أسقطت 21 صاروخاً من أصل 24 تم إطلاقها»، لافتاً إلى أن دمشق استخدمت أنظمة صاروخية روسية من طرازي «بوك» و«بانتسير».وقال مراقبون إن تكرار موسكو للبيان إزاء القصف الإسرائيلي، يرمي إلى توجيه رسائل إلى الإسرائيليين بأنها «تساعد السوريين على مواجهة الهجمات». وقالت المصادر إن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة أبعد بكثير عن الكرملين من حكومة بنيامين نتنياهو»، مشيرة إلى أن «فتور العلاقات تطور بشكل متسارع بسبب سلسلة من الخطوات التي قامت بها إسرائيل»، في إشارة إلى الغارات قبل شهرين.

على صعيد آخر، يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، في بغداد، قريباً، حسب تأكيد مصادر تركية أمس. وتوقعت أن يتم بحث ملفات عدة بينها «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية، عماد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، امتداداً له.

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