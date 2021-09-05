تركيا تعزز الإجراءات الاحترازية للقادمين إليها لمكافحة «كورونا»

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أعلنت تركيا عن إجراءات جديدة تتعلق بالقادمين إليها بما يتماشى مع التدابير المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.



ووزعت وزارة الداخلية التركية تعميماً على ولايات البلاد الإحدى والثمانين، تضمن إجراءات بدأ سريانها اعتباراً من أمس (السبت) على المواطنين والأجانب القادمين إلى البلاد. وشمل التعميم استمرار تعليق الرحلات الجوية المباشرة القادمة من البرازيل وجنوب أفريقيا ونيبال وسريلانكا إلى تركيا، وأن المسافرين القادمين من تلك الدول إلى تركيا عبر بلدان ثالثة ملزمون بإظهار فحص سلبي لفيروس كورونا خلال آخر 72 ساعة مع إخضاعهم للحجر في أماكن مخصصة لمدة 14 يوماً.

ويتعين على القادمين من بنغلاديش والهند وباكستان إظهار فحص «كورونا» سلبي، مع إعفاء القادمين مباشرة من هذه الدول من الحجر الصحي شريطة تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية أو تركيا، باستثناء لقاح «جونسون آند جونسون»، فيكفي جرعة واحدة.



وفي حال لم يظهر القادمون من هذه الدول وثيقة تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة، سيُفرض عليهم حجر صحي لمدة 14 يوماً في منازلهم أو في الأماكن التي يحددونها. ويُلزم القادمون من المملكة المتحدة ومصر وإيران وسنغافورة بإبراز فحص سلبي لفيروس كورونا صادر خلال آخر 72 ساعة. ويعفى القادمون من باقي الدول من الحجر الصحي في حال إبرازهم وثيقة تثبت تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة وفحصاً سلبياً يثبت الخلو من الفيروس، ويجب على القادمين إجراء فحص داخل تركيا خلال 48 ساعة إن لم يكن معهم وثيقة مماثلة صادرة عن البلد الذي قدموا منه، أو لم يبرزوا وثيقة تلقيهم جرعتين من اللقاحات المعتمدة.



وتضمن التعميم إعفاء الأطفال ما دون 12 عاماً من الفحص وشهادة تلقي لقاح ضد الفيروس، كما تُعفى طواقم الطائرات والسفن وسائقو الشاحنات من إبراز الفحص ومن الحجر الصحي، بهدف تسهيل العمليات التجارية.



وتحتل تركيا المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات، وسجلت وزارة الصحة التركية، ليل الجمعة - السبت، 276 حالة وفاة و22 ألفاً و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا، إن الوفيات المسجلة هي لمواطنين لم يتلقوا اللقاحات، أو تلقوا جرعة واحدة فقط. في السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن إجراءات جديدة تتعلق بالعاملين الذين لم يتلقوا لقاحاً مضاداً لـ«كورونا»، مؤكدة حرص الحكومة على ضمان وجود بيئة عمل صحية تضمن السلامة، وتخضع للتدابير الوقائية. وقال الوزارة، في بيان، إنه اعتباراً من غد (الاثنين) يحق لجهة العمل إلزام العاملين لديها الذين لم يتلقوا لقاح «كورونا» بالخضوع لفحص الفيروس إجبارياً مرة في الأسبوع.