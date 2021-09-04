دولة أوروبية ثالثة تحظر على الإسرائيليين دخول أراضيها

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أعلنت دولة أوروبية ثالثة، اليوم الجمعة، عن منع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها على خلفية تفشي وباء كورونا.

وأمس الأول (الأربعاء)، أعلنت البرتغال امتثالها لتوصية الاتحاد الأوروبي بحظر دخول الإسرائيليين، تلتها أمس الخميس السويد.

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، أنها لن تسمح بدخول الإسرائيليين غير المحصنين إليها.

القيود الهولندية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد السبت، تنص على أن الإسرائيليين الذين تم تطعيمهم والذين سيقدمون نتيجة اختبار سلبية هم فقط من يمكنهم من دخول البلاد، وسيُطلب من نفس الزوار البقاء في حجر صحي لمدة 10 أيام.

على الرغم من أن قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد إسرائيل من قائمة الدول الخضراء ليس ملزما، إلا أنه يشكل توصية للدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بتقييد الدخول بشدة من البلدان التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

وبعد البرتغال والسويد وهولندا، من المتوقع أيضً أن تفرض إيطاليا قيودا على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية.

والثلاثاء الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي رفع ست دول من قائمة الدول الخضراء، ضمت الولايات المتحدة وإسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وتشهد إسرائيل معدلات تفشي غير مسبوقة لـ فيروس كورونا منذ بداية الجائحة العام الماضي، على خلفية تفشي متحور دلتا، ما دفع تل أبيب إلى بدء تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس، 11210 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ظل تفشي المتحور دلتا.