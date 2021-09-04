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بالفيديو صاعقة برق تحبس الأنفاس.. 12 ضربة في ثوان معدودة!

4
SEPTEMBER
2021
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تمكن مقطع فيديو متداول في الصين، مؤخرا، من توثيق صاعقة برق قوية وهي تضرب عمود إنارة في الشارع، مرة تلو الأخرى، حتى وصل إجمالي عدد الضربات إلى 12 في غضون ثوان قليلة.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أحد سكان مدينة كينغداو، في محافظة شاندونغ، تمكن من تسجيل مقطع الفيديو من مقر العمل الموجود في الحي نفسه.
 
وفوجئ الرجل الصيني بأثر صاعقة البرق، في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، فسحب هاتفه وأخذ يسجل الضربات المتوالية عن طريق الفيديو. 
 
وحظي مقطع فيديو بتفاعل واسع، فقال ساخرون إن عمود الإنارة "ليس محظوظا على الإطلاق لأنه تلقى الضربة تلو الأخرى".
 
ويعد البرق ظاهرة طبيعية بصرية تظهر على شكل شرارة كهربائية، و تنجم عن تفريغ مباغت وعنيف في مناطق الغلاف الجوي المشحونة، وغالبا ما ينشأ البرق بسبب العواصف الرعدية.
 
ويوصي الخبراء باتباع جملة من الإرشادات، في حال كان المرء بالخارج، ثم باغتته عاصفة برق، لأن هذه الظاهرة قد تلحق به أذى كبيرا يصل إلى الموت.
 
ومن نصائح الخبراء، تفادي الأماكن المرتفعة في الخارج مثل قمم الهضاب والجبال، فضلا عن تجنب الاختباء تحت شجرة معزولة.
 
ويوصي الخبراء أيضا بعدم التمدد على الأرض، إضافة إلى تفادي الاختباء على مقربة من صخرة أو بحيرة أو أي مكان يوجد به تراكم للمياه.
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