الاتحاد الاوروبي وأسترازينيكا يسويان خلافهما بشأن إمدادات اللقاح

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أعلن الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا" ومقرها بريطانيا، التوصل إلى تسوية لخلافهما بشأن تأخر تسليم كميات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والاتفاق على جدول زمني جديد للتسليم.



وكانت المفوضية الأوروبية قد لجأت إلى القضاء بعد إخفاق شركة الأدوية في تسليم كامل الجرعات وعددها 300 مليون بحلول 2021. والاتفاق الجديد يُمهل" أسترازينيك"ا حتى نهاية آذار المقبل لتسليم الحقن المتبقية.



وينهي الاتفاق المعركة القضائية بينهما ولن تواجه "أسترازينيكا" غرامات أو عقوبات مالية، شرط عدم إخفاقها في الالتزام بالمواعيد الجديدة.



وقال نائب الرئيس التنفيذي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية لدى "أسترازينيكا" راد دوبر: "يسرني أننا تمكنا من التوصل إلى تفاهم يسمح لنا بالمضي قدما والتعاون مع المفوضية الأوروبية سعيا للتغلب على الوباء".



وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن غضبه بعدما نكثت شركة الصيدلة البريطانية السويدية بوعودها وتأخرت في تسليم طلبيات العقود، ما قوض المراحل الأولى لنشر اللقاحات المضادة لكورونا في دول التكتل.



واتهم المسؤولون "أسترازينيكا" بإعطاء الأولوية لطلبيات المملكة المتحدة من اللقاح على حساب الاتحاد الأوروبي، وأقام محامو المفوضية الأوروبية دعاوى قضائية للمطالبة بتسليم الكميات تحت طائلة دفع غرامات يومية باهظة عن أي تأخر متواصل.



وفي حكم موقت بانتظار التسوية النهائية للقضية، فرضت محكمة بروكسل على أسترازينيكا جدولا زمنيا جديدا للتسليم.



وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس في بيان إن "اتفاق التسوية اليوم يضمن تسليم أسترازينيكا جرعات اللقاح المتبقية للاتحاد الأوروبي وعددها 200 مليون جرعة".



أضافت: "فيما حققنا هذا الأسبوع الهدف المهم المتمثل بتلقيح 70 بالمئة من البالغين في الاتحاد الأوروبي بالكامل، هناك فوارق كبيرة في معدلات التلقيح بين دولنا الأعضاء، ولا تزال مسألة التوافر المستمر للقاحات ومنها لقاح أسترازينيكا، بالغة الأهمية".