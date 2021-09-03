ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا في أمريكا إلى 41 قتيلا

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ارتفع عدد قتلى الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار التي سببها إعصار إيدا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إلى 41 شخصا وفقا لمسؤولين.

وقال فيل مورفي، حاكم ولاية نيو جيرسي، للصحفيين "يحزنني أن أبلغكم أنه حتى الآن فقد 23 شخصا على الأقل حياتهم في هذه العاصفة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن 15 شخصًا قتلوا، بينما لقي ثلاثة آخرون حتفهم في ضاحية ويستشستر.

فيما أكد مسؤول آخر أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بالقرب من فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا.

وكان إعصار "إيدا" ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.

وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولحوالي 600000 شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

وتعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت حوالي 1800 شخص.