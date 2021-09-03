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بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب "آيدا"

3
SEPTEMBER
2021
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وافق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار "آيدا".
 
وقال البيت الأبيض في بيان "قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي لتنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة"، بحسب رويترز.
 
وكان بايدن قال، أمس الخميس، إن الحكومة الاتحادية مستعدة لتقديم "جميع المساعدات اللازمة" للولايتين اللتين تعرضتا لأمطار غزيرة وفيضانات تاريخية مفاجئة.
 
ولقي 44 شخصا على الأقل حتفهم في 4 ولايات بشمال شرقي الولايات المتحدة، منها نيوجيرسي، جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بفعل الإعصار آيدا.
 
 وذكرت الشرطة والسلطات المحلية أن هناك 15 قتيلا في مدينة نيويورك وضاحيتها، و3 آخرين بالقرب من فيلادلفيا، بينما قتل 23 شخصا على الأقل في نيوجيرسي جراء إعصار آيدا.
 
وجرفت الفيضانات سيارات وأغرقت خطوط المترو وأوقفت رحلات طيران في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار آيدا.
 
وانقذت فرق الطوارئ من حوصروا في منازلهم وسياراتهم بينما غمرت المياه الشوارع التي تحولت لما يشبه الأنهار.
 
وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تتدفق فوق أرصفة محطات المترو والناس يخوضون في مياه وصلت لمستوى الركبة في مساكنهم.
 
وأظهرت مقاطع مصورة التقطها السكان المذهولون الشوارع وقد تحولت إلى أنهار بينما جرفت مياه الفيضانات السيارات.
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