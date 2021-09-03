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ألمانيا.. الاشتراكي الديمقراطي يعزز تقدمه على حزب ميركل

3
SEPTEMBER
2021
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أظهر استطلاع للرأي، أمس الخميس، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حقق تقدما بخمس نقاط على المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل قبل الانتخابات التي تجرى بالبلاد في 26 سبتمبر الجاري، والتي تعد بخيارات ائتلافية متعددة.
 
ويضعف التقدم في استطلاعات الرأي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، احتمالات فوز المحافظين مرة أخرى حيث أخفق وعدهم "بالصمود" في تحقيق صدى لدى الناخبين المهتمين بتغير المناخ والهجرة وجائحة كوفيد-19.
 
وبلغ مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاع "إنفراتست ديماب" لإذاعة إيه.آر.دي، 25 في المئة، والتأييد لتكتل سي.دي.يو/سب.إس.يو المحافظ 20 في المئة.
 
 ووفقا للاستطلاع حقق حزب الخضر 16 في المئة، وللحزب الديمقراطي الحر الليبرالي 13 في المئة، ولحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف 12 في المئة ولـحزب لينكه اليساري المتطرف ستة في المئة.
 
وارتفع مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي 7 نقاط عنه في أوائل أغسطس الماضي، وانخفض 7 نقاط للمحافظين، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1337 ناخبا وأجري من الاثنين إلى الأربعاء.
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