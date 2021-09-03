وزير الصحة التركي: إطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في بلادنا لن يستغرق وقتا طويلا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن عملية إطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في تركيا لن تستغرق وقتا طويلا.

وقال قوجة خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، يوم الخميس، إن "نتائج التجارب لم تظهر أي شيء سلبي، ونحن نواصل العمل على إنتاجه".

وأضاف أن "عملنا مع الشركة المحلية حقق بعض النتائج، لكن لم ينجز بعد. ولا أعتقد أن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا".

يذكر أن تركيا أعلنت في 28 أبريل الماضي عن توقيع اتفاقية مع روسيا بشأن توريدات لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وفي 14 يونيو وصلت أول دفعة من اللقاح الروسي إلى البلاد.