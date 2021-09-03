عملية توطين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة «تسير ببطء شديد»

فيما تتواصل عمليات توطين اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، تواجه الإدارات والوكالات الأميركية المختصة باستقبالهم ضغطاً بسبب الأعداد الكبيرة لمن تم إجلاؤهم في عملية وصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنها «أكبر عملية إجلاء في التاريخ».



ومع وصول عشرات آلاف الأفغان الجدد إلى الولايات المتحدة، تسجل حركة نشطة غير معهودة في العديد من مدن ولاية فيرجينيا القريبة من العاصمة واشنطن حيث يتابع الأفغان المقيمون هناك أخبار القادمين الجدد إلى «الحلم الأميركي». وتبث محطات التلفزة ووسائل الإعلام الأميركية في شكل يومي تقارير وتحقيقات عن الصعوبات التي تواجه السلطات الأميركية في توطين اللاجئين الأفغان، فيما أفراد الجالية يجهدون للوصول إليهم بسبب «الحصار» الأمني والإداري المفروض عليهم. فالفوضى التي رافقت إحضارهم إلى الولايات المتحدة، بعد السقوط السريع لكابل وغيرها من المدن الأفغانية في أيدي «طالبان»، لم يعط الإدارة الأميركية فرصة للتدقيق بهويات هؤلاء وأوضاعهم. وتتحدث أوساط سياسية وأخرى من الأفغان أنفسهم عن أن عدداً من الذين صعدوا إلى طائرات الإجلاء ليس لديهم أي مؤهلات أو وضعية خاصة تتيح لهم ركوبها في الأصل، فيما يحذر سياسيون جمهوريون من احتمال «تسرب» بعض الإرهابيين في صفوفهم، علماً أن البرنامج الذي أطلق عليه «تأشيرات مساعدة الحلفاء» كان من المفترض أن يستغرق شهوراً على الأقل بهدف التدقيق والفحص الأمني للقادمين.





يقول رافي حبيبي، وهو صاحب أحد أكبر المحال التجارية المشهورة في مدينة اليكساندريا بولاية فيرجينيا، إنه يستطيع التأكيد أن 4 أشخاص على الأقل من معارفه الشخصيين مع عائلاتهم من المترجمين الأفغان لا يزالون في كابل. ويؤكد أن بعض الأفغان الذين تمكنوا من التواصل مع أقرباء لهم من المرحلين على متن الطائرات، وهم موجودون حالياً في مراكز الاستيعاب، يؤكدون أن عدداً كبيراً من الذين صعدوا الطائرات ليسوا من المتعاونين مع القوات الأميركية.وحددت السلطات الأميركية وزارة الداخلية باعتبارها الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تسهيل دخول الأفغان. ونقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن منظمات مختصة بإعادة توطين اللاجئين، قولها إن العملية تسير ببطء شديد، لكن هناك أمل في إنجاز المهمة بشكل أسرع. وتشمل الجهود معالجة طلبات الهجرة، وإجراء اختبارات «كورونا»، والحجر الصحي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، ودعم من تم إجلاؤهم، وتحديداً من هم ليسوا مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين.يضيف حبيبي أن المرحلين الجدد يتجمعون حالياً في قاعدة «فورت ميد» العسكرية، وقاعدة أخرى قرب مطار العاصمة واشنطن، وفي مراكز أخرى بإشراف الجيش، كمركز «دالس إكسبورت» بالقرب من المطار، وفي مجمع جامعة «نوفا» في مدينة أنانديل القريبة من المطار أيضاً. ويؤكد أن الجالية الأفغانية لم تتمكن من لعب دور مهم في مساعدة اللاجئين الجدد حيث هناك صعوبة في التواصل بشكل مباشر معهم، وأن الأمر مقتصر على مبادرات فردية من أفغان أميركيين من الجيل الثاني والثالث الذين يجيدون اللغة الإنجليزية وبعضهم ناشط في منظمات مدنية أو يعمل في مؤسسات حكومية. وقال حبيبي: «اليوم حضر أربعة أميركيين إلى متجري وقاموا بشراء مواد غذائية وسلع وألبسة وسجادات للصلاة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بمبالغ معتبرة ممولة من هيئات مدنية ومنظمات دينية مسيحية وإسلامية» لم يشأ تسميتها. وفيما توقع أن تشهد تجارته مع غيره من أصحاب المحال التجارية ازدهاراً، خصوصاً مع قيام أشخاص وهيئات أميركية اجتماعية بشراء السلع الأساسية للقادمين الجدد، إلا أنه عبر عن مرارته من رؤية هذا العدد الكبير من الأفغان وهم يرحلون كما رحل هو عن بلاده «إلى الأبد».يضيف حبيبي أن خروج الأفغان الجدد من المراكز التي يقيمون فيها حالياً يحتاج وقتاً نتيجة عملية تدقيق إداري معقدة. وعندما تنتهي سيتم تخيير المقبولين إما الالتحاق بأقاربهم في الولايات التي يسكنها أفغان أو الانتقال إلى ولايات أخرى. وبحسب حبيبي فإن عدد الجالية الأفغانية في الولايات المتحدة يبلغ نحو 800 ألف شخص، وتعتبر ولايتا فيرجينيا وكاليفورنيا الموطن الأكبر لهم، حيث تمكن العديد من أفرادها من تأسيس مشاريع عمل تجارية ناجحة، فضلاً عن المطاعم التي تقدم مأكولات أفغانية. وسيكون لهاتين الولايتين نصيب الأسد من أعداد اللاجئين الجدد، في الوقت الذي يعيش في فيرجينيا وحدها أكثر من 100 ألف أفغاني.