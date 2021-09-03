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عقيلة صالح: لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات

3
SEPTEMBER
2021
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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه لا حل للأزمة في بلاده إلا عبر إجراء الانتخابات في موعدها.

 

وفي مؤتمر صحفي مشترك في الرباط جمع رئيس مجلس النواب الليبي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال صالح إن "الأزمة الليبية لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، وأضاف أن "الشعب هو من ينتخب الرئيس مباشرة، وقد تم تضمين هذا القرار في الإعلان الدستوري".

وتحدث صالح عما وصفه بحالة "امتعاض كبير لدى المواطنين الليبيين" ليقول إن "الحل اليوم لن يأتي إلا بانتخاب رئيس يقوم بالمصالحة وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية".

 
 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة قال إن بلاده "تدعم الاستقرار في ليبيا كي تخرج من هذه الأزمة، وهذا الخروج لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إجراء الانتخابات في موعدها".

وشدد بوريطة على ضرورة الحفاظ على الموعد المتفق عليه بشأن الانتخابات في ليبيا لتحقيق الاستقرار فيه.

وأضاف أن "مقاربة المغرب هي الالتفاف حول مصلحة ليبيا والحفاظ على المواعيد الانتخابية والاشتغال بمنطق عملي وإزالة العراقيل غير اللازمة والتركيز على المرجعيات الموجودة".

ومنذ مارس الماضي وضعت البلاد أولى خطواتها على مسار إنهاء الانقسام السياسي والعسكري الحاد، عندما تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإضافة إلى إدارة البلاد، كان من أبرز مهماتها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية.

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