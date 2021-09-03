عقيلة صالح: لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات

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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه لا حل للأزمة في بلاده إلا عبر إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في الرباط جمع رئيس مجلس النواب الليبي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال صالح إن "الأزمة الليبية لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، وأضاف أن "الشعب هو من ينتخب الرئيس مباشرة، وقد تم تضمين هذا القرار في الإعلان الدستوري".

وتحدث صالح عما وصفه بحالة "امتعاض كبير لدى المواطنين الليبيين" ليقول إن "الحل اليوم لن يأتي إلا بانتخاب رئيس يقوم بالمصالحة وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية".