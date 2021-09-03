"الصحة السورية" تعلن إطلاق "حملة واسعة" للتلقيح ضد كورونا

A + A -

أعلنت وزارة الصحة السورية إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا تبدأ الأحد القادم، وتشمل من هم فوق 18 عاما.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا إن الحملة تبدأ الأحد القادم، وتستمر حتى يوم الخميس 16 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "سانا" عن حسابا أن الحملة ستتم عبر التسجيل على المنصة الخاصة للقاح ثم التوجه الى المركز دون انتظار رسالة المعلومات المتعارف عليها، إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة بعد.

وأشار إلى أن الحملة "ستنفذ عبر 200 مركز صحي ومشفى وفرق جوالة موجودة في نقاط ثابتة في جميع المحافظات".

وحسب حسابا فإن الحملة استثنت الأطفال دون سن 18 والحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من سوابق تحسس للقاح (خلال الجرعة الأولى).

وأشار المسؤول الصحي إلى أن هناك خطة لزيادة مراكز تلقي اللقاح "في حال الإقبال الشديد"

وشدد حسابا على أهمية إطلاق الحملة تزامنا مع ازدياد عدد الإصابات المسجلة والحالات المراجعة للمشافي والعيادات الخاصة بما يسهم بالتغلب على الفيروس والحد من انتشاره وتخفيف مضاعفاته في حال الإصابة.

وأكد حسابا أن الشخص الذي ينهي جرعات اللقاح "يمكنه تلقي شهادة دولية تثبت بأنه مطعم ضد الفيروس عبر التسجيل في منصة الحصول على تلك الشهادة".