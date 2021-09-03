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الصين تطور طائرة هليكوبتر مصغرة لمرافقة بعثات المريخ المستقبلية

3
SEPTEMBER
2021
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كشف المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء (CAS) عن طائرة هليكوبتر مطورة حديثا يمكن استخدامها في استكشاف الكوكب الأحمر.

وتأتي الأداة الجديدة بعد شهور من هبوط مركبة روبوتية صينية على سطح المريخ.

ويوم الأربعاء الفائت، ذكرت CAS أن الصين طورت طائرة هليكوبتر مصغرة، ونشرت وسائل الإعلام الصينية صورا عبر الإنترنت للمعدات الفلكية.

وقالت القناة الإعلامية الصينية التابعة للدولة، Global Times، إن باحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم وافقوا مؤخرا على فحص لجنة بكين للعلوم والتكنولوجيا للنموذج الأولي لطائرة المريخ من دون طيار، "ما سيمكن العلماء الصينيين من استكشاف المريخ بشكل أكبر".

وفي مايو، نجحت الصين في إنجاز هبوط تاريخي بمركبة جوالة على سطح المريخ في مهمتها الافتتاحية إلى الكوكب، كجزء من خطط البلاد المستقبلية الطموحة لاستكشاف الفضاء.

وفي الأسبوع الماضي، احتفلت المركبة التي تحمل اسم Zhurong، بمرور 100 يوم على عملها على سطح المريخ.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال وانغ شياو جون، رئيس الأكاديمية الصينية المملوكة للدولة لتكنولوجيا إطلاق المركبات، إن بكين تتوخى بناء وجود دائم على المريخ وتنمية مواردها على نطاق واسع، مع أسطول من المركبات يعمل بين الكوكب الأحمر والأرض.

 
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