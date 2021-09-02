علماء يكتشفون شكلا نادرا وخطيرا من مرض ألزهايمر يبدأ مطلع الأربعينات

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اكتشف فريق دولي من العلماء طفرة جينية مؤخرا مرتبطة بالظهور المبكر لمرض ألزهايمر، وتتبعوا خلل الحمض النووي من خلال عدة أفراد من عائلة واحدة.

ولطالما عُرف ألزهايمر بأنه مرض يمحو الذكريات ويدمر إحساس المرء بذاته. وتظهر معظم الحالات بعد سن 65، وتتحول سنوات المرء الذهبية إلى كابوس يتميز بمرض دماغي غير قابل للشفاء.

وبصرف النظر عن خرف ألزهايمر الذي يبدأ بشكل متقطع في الشيخوخة، هناك أشكال عائلية خبيثة تبدأ قبل ذلك بسنوات إلى عقود.

وحدد فريق دولي من العلماء، بقيادة علماء الأحياء العصبية في السويد، نوعا نادرا للغاية من المرض لم يتم العثور عليه حتى الآن إلا في عائلة واحدة. وهذا الشكل من مرض ألزهايمر عدواني وسريع ويسرق سنوات ضحاياه الأكثر إنتاجية على طول وظائفهم المعرفية.

وأطلق الباحثون في السويد على هذا النوع من مرض ألزهايمر، اسم Uppsala APP deletion، نسبة إلى اسم العائلة التي وهبت هذا الخطأ السيئ السمعة في الحمض النووي.

وأكدت الدكتورة ماريا باغنون دي لا فيغا، من قسم الصحة العامة وعلوم الرعاية في جامعة أوبسالا في السويد، في مجلة Science Translational Medicine أن: "الأفراد المتأثرين لديهم سن عند ظهور الأعراض في أوائل الأربعينات من عمرهم، ويعانون من تقدم سريع في المرض".

وتعاونت باغنون دي لا فيغا مع فريق كبير من علماء الأعصاب وعلماء الأحياء الهيكلية والجزيئية وخبراء التصوير في جميع أنحاء أوروبا. واستخدموا أدوات متعددة على أحدث طراز للتركيز على الخلل الذي يظهر بشكل بارز في مصير عائلة واحدة.

ووجد الباحثون أن الطفرة تسرع من تكوين لويحات البروتين الضارة بالدماغ، والمعروفة باسم أميلويد بيتا، أو ببساطة Aβ. وتدمر لويحات أميلويد بيتا اللزجة الخلايا العصبية، ونتيجة لذلك، تقضي على الوظائف التنفيذية للدماغ نفسه. ويعرّف علماء الأعصاب الوظائف التنفيذية بشكل أساسي على أنها الذاكرة العاملة والمرونة العقلية والتحكم في النفس.

وتم ربط أشكال أخرى من مرض ألزهايمر بطفرات في جين APP، لكن هذا هو الحذف الذي أكدته الدكتورة باغنون دي لا فيغا وزملاؤها من خلال التحليل الجيني، والبحوث البيولوجية الهيكلية، ودراسات الأحماض الأمينية وكيمياء البروتين، وقياس الطيف الكتلي لتوصيف الأميلويد، البروتين الضار، الذي يسود أنسجة دماغ حاملي الطفرات.

وأظهرت الباحثون أن الحذف يقطع مجموعة من ستة أحماض أمينية، ما يؤدي إلى ترسبات مدمرة من البروتين Aβ في جميع أنحاء الدماغ.

وبدأت قصة الأسرة وراء الاكتشاف الجيني قبل سبع سنوات في السويد عندما ذهب شقيقان إلى عيادة اضطرابات الذاكرة في مستشفى جامعة أوبسالا حيث تم تقييم مشاكل الذاكرة لديهم، وفقدان الإحساس بالاتجاه والشعور كما لو أن حدة الذهن لديهما تتلاشى، في سن 40 و43 عاما فقط في ذلك الوقت، ولم يكن الشقيقان، للأسف، الوحيدين اللذين كانت أذهانهما مشوشة ومتفككة. فقد كان قريب آخر في العمر ذاته يعاني من أعراض متطابقة تقريبا.

وتم تشخيص الثلاثة جميعهم بمرض ألزهايمر المبكر. ومع ذلك، لم يكن هذا الثلاثي وحده في حالة التدهور المعرفي الأسري.

وعالج الأطباء والد الشقيقين قبل عقدين من الزمن. وكان أيضا في أوائل الأربعينات من عمره عندما ظهرت الأعراض في البداية.

وفي الوقت الذي وصل فيه الشقيقان وقريبهما إلى عيادة اضطرابات الذاكرة، كانت جميع الأعراض خطيرة. وكانوا يواجهون صعوبة في التحدث وفقدوا القدرة على أداء العمليات الحسابية البسيطة.