أمطار "تاريخية" تضرب نيويورك.. وتقتل 9 أشخاص بينهم طفل

A + A -

أمطار لم يسبق لها مثيل في تاريخ نيويورك، أغرقت الأماكن العامة وشوارع المدينة، وتسببت بمقتل 9 أشخاص حتى الآن.

وغرقت محطات المترو في نيويورك في المياه ليلة الأربعاء، حيث حولت الفيضانات "المفاجئة" المنصات والسلالم إلى شلالات مع توقف نظام المترو الذي يعود إلى قرن من الزمان.

واجتاح اعصار آيدا مختلف أرجاء نيويورك، وأغرق المنازل وحول الشوارع إلى أنهار في المقاطعات الخمس التابعة للمدينة.

ووفقا لمحطة "إن بي سي"، لقي 7 أشخاص حتفهم في نيويورك جراء الأمطار، بينهم طفل عمره عامين، كما توفي شخصان إضافيين في ولاية نيو جيرسي المجاورة.

ولم تتهيأ السلطات الرسمية لهذا الاعصار المفاجئ، مما دفعها لإعلان حالة الطوارئ في ساعة متأخرة من الليل على مستوى كل ولاية نيويورك.

كما تم حظر أي حركة للسيارات في شوارع المدينة حتى الخامسة صباحا ليوم الخميس، وذلك تسهيلا لحركة سيارات الطوارئ والاسعاف.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ، مساء الأربعاء، بسبب ما سماه "حدثا مناخيا تاريخيا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

من جانبها، كتبت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في تغريدة على تويتر "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت آيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.