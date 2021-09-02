المركز الأمريكي للأعاصير: من المتوقع أن تتحول العاصفة "لاري" إلى إعصار

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أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة المدارية "لاري" تشتد بسرعة، ومن المتوقع أن تتفاقم لتصبح إعصارا مساء الأربعاء.

وقال خبير أرصاد في ميامي إن العاصفة "لاري" على بعد نحو 370 ميلا (595 كم) بين الغرب والجنوب الغربي من أقصى جنوب جزر الرأس الأخضر، وفق رويترز.

وأضاف أنه ستصحبها رياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة (110 كم/ ساعة)".

يشار إلى أن الإعصار "إيدا" الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، تسبب في حالة من الفوضى العارمة بصناعة النفط الأمريكية، حيث دمر معظم المنصات البحرية في منطقة ساحل خليج المكسيك وخفض إنتاج البنزين بمقدار النصف وأغلق موانئ التصدير.

بعد أن خلف الإعصار دمارا في لويزيانا واجتاح حقول النفط والغاز البحرية الأمريكية، تحرك نحو ميسيسبي. واضطرت الشركات إلى إخلاء المئات من منصات إنتاج النفط، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.3 مليون منزل وشركة في لويزيانا وميسيسبي.

"إيدا" - التي تم تخفيض تصنيفها الآن إلى منخفض استوائي - تسببت في انقطاع الطاقة عن أكثر من مليون عقار في جميع أنحاء لويزيانا، وفقًا لمتتبع انقطاع التيار "باور أوتيج".