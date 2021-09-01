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إسبانيا.. القبض على عصابة لتهريب المخدرات تنشط عبر أوروبا

1
SEPTEMBER
2021
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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة لتهريب المخدرات تنشط عبر أوروبا ويشتبه بأن زعيمها مواطن ألماني.
 
وتم القبض على 15 شخصا في مداهمات تم شنها في مدن ملقة وإشبيلية وكاديز وجميعها في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، بحسب وحدة الشرطة المدنية.
 
وصادرت الشرطة حوالي 280 كيلوغراما من الحشيش ونصف طن من الماريخوانا و12 سيارة وثلاث قطع أسلحة و50 هاتفا خليويا ومجوهرات بقيمة 400 ألف يورو (470 ألف دولار) بالإضافة إلى 68 ألف يورو نقدا.
 
وساعدت وكالات إنفاذ القانون في ألمانيا ودول أوروبية أخرى في التحقيق الذي استمر شهورا، ولم تحدد السلطات في البداية الفترة الزمنية التي حدثت خلالها الاعتقالات والمصادرة.
 
وقالت الشرطة إن زعيم العصابة كان يعيش في بلدة بويرتو دي سانتا ماريا الساحلية بجنوب إسبانيا بالقرب من قادش، وأدار الشبكة الإجرامية من هناك بمساعدة عميل كان ذراعه اليمنى.
 
وقامت العصابة بنقل الحشيش والماريخوانا من إسبانيا إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا.
 
ولتنفيذ العملية استخدم أفراد العصابة شاحنات تم إعطاؤها شكل مركبات تابعة لشركات طلب البريد عبر الإنترنت.
 
وذكرت صحيفة "إيل كونفيدينسيال" الإلكترونية نقلا عن دوائر التحقيق، أن زعيم العصابة المشتبه به كان ألماني يبلغ من العمر 37 عاما كان يهوى أن يترك محرك سيارته الرياضية الفاخرة يعمل بصوت عال في شوارع بويرتو دي سانتا ماريا الأنيقة.
 
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عصابة المخدرات كانت تضم حسبما زعم، سائقين وأفراد أمن ومزارعين.
 
ووفقا للتقرير، تم تركيب قيعان مزيفة في المركبات التي تم تصنيعها لتبدو وكأنها ناقلات تابعة لشركتي "أمازون" و"دي أتش إل".
 
وأكد مكتب المدعي العام في كولونيا ردا على تقرير صحيفة "بيلد" أنه كانت شبهات قوية بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما كان يقوم بالاتجار بالماريغوانا والحشيش كعضو في عصابة.
 
وترددت تقارير أن الرجل اشتري في الفترة بين مارس عام 2020 ويناير عام 2012 في جنوب أسبانيا، حوالي 1500 كيلوغرام من الحشيش وسلمه لساعي لنقله إلى هولندا أو ألمانيا.
 
وفي أبريل 2021 تم القبض على الرجل في إسبانيا، كما تم توجيه تحقيقات من جانب مكتب النائب العام ضد ستة مشتبه بهم آخرين، ثلاثة منهم قيد الاحتجاز الآن.
DPA
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