الخارجية الأوكرانية: 200 أوكراني طلبوا إجلاءهم من أفغانستان

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، أن نحو 200 مواطن أوكراني طلبوا إجلاءهم من أفغانستان.

ووفقا لقناة "غرومادسكي" الأوكرانية، قال الوزير: "الوضع يتغير باستمرار.. هناك أشخاص لم يقدموا طلبات للإجلاء في البداية، وبعد فترة أعلنوا عن رغبتهم في الإجلاء. والبعض الآخر كان من المفروض أن يتم إجلاؤه على متن طائرة محددة، ثم سافر على متن طائرة أخرى".

وشدد كوليبا على أن بلاده لن تتخلى عن أي من مواطنيها في أفغانستان.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف أجلت 650 شخصاً من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ ميكولينكو، في تصريحات صحفية، أن المخاطر الأمنية لا تزال تتزايد في الأراضي الأفغانية، وأن الخارجية الأوكرانية والسفارة الأوكرانية في طاجكستان تسلمتا في الأيام الأخيرة موجة جديدة من طلبات الإجلاء من هذا البلد.