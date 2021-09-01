روسيا.. رجل يمشي أسبوعا ليسلم نفسه للشرطة ويعترف بجريمة قتل

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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن رجلا اعترف بجريمة قتل في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي، بعد أن مشى أسبوعا سيرا على أقدامه لتسليم نفسه.

وأشارت لجنة التحقيقات إلى أن الرجل أطلق النار على أحد معارفه من بندقية صيد فأرداه قتيلا أثناء نزاع اندلع بينهما عندما كانا يحتسيان المشروبات الكحولية، ثم قتل إمرأتين في المكان ذاته.

ووقع الحادث في مزرعة نائية لتربية الأيائل في إقليم خاباروفسك الشاسع بالشرق الأقصى الروسي.

وبسبب عدم وجود وسائل نقل تربط المزرعة بالمناطق المأهولة، سار الجاني على أقدامه إلى بلدة أوخوتسك، حيث سلم نفسه للشرطة واعترف بالجريمة التي ارتكبها.

وأضافت لجنة التحقيقات أن فريق المحققين توجه إلى المزرعة لمعرفة ملابسات الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.