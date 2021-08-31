الصحة العالمية تحذر: كورونا سيحصد آلاف الأوروبيين

A + A -

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا، بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

وأضافت المنظمة أنها قلقة حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن توقعات يمكن الوثوق بها أشارت إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر، مضيفاً أن "الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديا".

الجرعة المعززة ليست رفاهية

في موازاة ذلك، قالت المنظمة إن جرعة تنشيطية ثالثة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 هي وسيلة لحماية الأكثر عرضة للخطر من المرض و"ليست رفاهية".

وحث كلوغه الدول الأوروبية التي لديها فائض من اللقاحات على مشاركتها مع الدول الأخرى خاصة بلدان أوروبا الشرقية وأفريقيا.

معدل العدوى في أوروبا مقلق

وذكر أنه يعتبر زيادة معدلات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا على مدى الأسبوعين المنصرمين إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم في بعض الدول أمرا "مقلقا للغاية".

يشار إلى أن إحصاء لرويترز اليوم الاثنين أظهر أن أكثر من 216.18 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.