living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - آخر عسكري أميركي يغادر أفغانستان.. ورسالة من طالبان

31
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف الجيش الأميركي هوية آخر عسكري فيه غادر الأراضي الأفغانية، ليل الاثنين الثلاثاء، بعد وجود استمر 20 عاما في هذه البلاد، في وقت وجهت حركة طالبان رسالة من قلب مطار كابل، بعد انسحاب القوات الأجنبية منه.

والعسكري الأميركي هو الجنرال كريستوفر دوناهو (52 عاما) القائد العام للفرقة 82 المحمولة جوا، وظهر في صورة وهو يصعد على متن طائرة نقل عسكرية من مطار كابل الدولي، بعد انتهاء عمليات الإجلاء.

ودوناهو يملك خبرة عسكرية واسعة، فقد خدم في كوريا الجنوبية وبنما، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وشارك في 17 مهمة عسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وشرق أوروبا، وكانت معظم حياته المهنية في الوحدات الخاصة.

وتولى قيادة الفرقة المحمولة جوا في يوليو 2020، وتعرف هذه الوحدة بقدرتها على الانتشار في أي مكان في العالم بعد 18 ساعة من إخطارها، ويطلق عليها أيضا اسم "الاستجابة الفورية".

وقبل ذلك، كان دوناهو يشغل منصب قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في أفغانستان، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلن في وقت سابق أن آخر الطائرات أقلعت من مطار كابل، قبل دقيقة واحدة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبعد مغادرة القوات الأميركية، "هنأ" الناطق باسم طالبان أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، معتبرا الانسحاب الأميركي "نصرا لنا جميعا".

وقال مجاهد من مطار كابل: "نهنئ أفغانستان (...) إنه نصر لنا للجميع"، وأضاف "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم"، وفق "فرانس برس".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout