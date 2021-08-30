living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الاحتياط النقدي لأفغانستان

30
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 دعت روسيا اليوم الولايات المتحدة إلى "الإفراج عن الاحتياط النقدي للبنك المركزي الأفغاني" الذي جمدته واشنطن بعد سيطرة طالبان على كابول في وقت سابق هذا الشهر.

وقال موفد الكرملين إلى أفغانستان سمير كابولوف، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية": "إذا كان زملاؤنا الغربيون قلقين بالفعل على مصير الشعب الافغاني، فلا ينبغي إذا أن نثير مشكلات إضافية لهم بتجميد احتياط الذهب والعملات الأجنبية".

وأكد، في حديث الى شبكة "روسيا-24" الحكومية، أن على الولايات المتحدة أن تفرج بشكل عاجل عن تلك الأصول "لرفع قيمة العملة الوطنية المنهارة".

وأضاف: "من دون القيام بذلك فإن السلطات الأفغانية الجديدة ستنصرف إلى "تهريب منتجات الأفيون غير الشرعية" و"إلى السوق السوداء لبيع الأسلحة" التي تخلى عنها الجيش الأفغاني والولايات المتحدة".

وكان إجمالي الاحتياط في البنك المركزي الأفغاني يبلغ 9,4 مليارات دولار في نهاية نيسان، وفق صندوق النقد الدولي. وغالبية تلك الأموال موجودة خارج أفغانستان.

وكانت واشنطن قد أشارت إلى أن طالبان لن يتاح لها الوصول إلى اصول موجودة في الولايات المتحدة، من دون تحديد إجمالي تلك الأصول.

وأفغانستان أكبر منتج في العالم للأفيون والهيروين، وتساهم عائدات التجارة غير الشرعية تلك في تمويل طالبان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout