روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الاحتياط النقدي لأفغانستان

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دعت روسيا اليوم الولايات المتحدة إلى "الإفراج عن الاحتياط النقدي للبنك المركزي الأفغاني" الذي جمدته واشنطن بعد سيطرة طالبان على كابول في وقت سابق هذا الشهر.



وقال موفد الكرملين إلى أفغانستان سمير كابولوف، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية": "إذا كان زملاؤنا الغربيون قلقين بالفعل على مصير الشعب الافغاني، فلا ينبغي إذا أن نثير مشكلات إضافية لهم بتجميد احتياط الذهب والعملات الأجنبية".



وأكد، في حديث الى شبكة "روسيا-24" الحكومية، أن على الولايات المتحدة أن تفرج بشكل عاجل عن تلك الأصول "لرفع قيمة العملة الوطنية المنهارة".



وأضاف: "من دون القيام بذلك فإن السلطات الأفغانية الجديدة ستنصرف إلى "تهريب منتجات الأفيون غير الشرعية" و"إلى السوق السوداء لبيع الأسلحة" التي تخلى عنها الجيش الأفغاني والولايات المتحدة".



وكان إجمالي الاحتياط في البنك المركزي الأفغاني يبلغ 9,4 مليارات دولار في نهاية نيسان، وفق صندوق النقد الدولي. وغالبية تلك الأموال موجودة خارج أفغانستان.



وكانت واشنطن قد أشارت إلى أن طالبان لن يتاح لها الوصول إلى اصول موجودة في الولايات المتحدة، من دون تحديد إجمالي تلك الأصول.



وأفغانستان أكبر منتج في العالم للأفيون والهيروين، وتساهم عائدات التجارة غير الشرعية تلك في تمويل طالبان.