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سجلت رسميا أكثر من 4 ملايين و500 ألف وفاة جراء كوفيد في العالم منذ ظهر الوباء، وفق تعداد لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" بناء على معلومات رسمية حتى الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش اليوم.



وبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء 4,500,620 شخصا منذ ظهر في الصين في كانون الأول 2019.



وتسجل حاليا نحو 10 آلاف وفاة يوميا بالفيروس على مستوى العالم، وهو عدد أقل بكثير من الذروة التي سجلت أواخر كانون الثاني (14800 وفاة يومية)، لكنه أعلى بنحو 30 في المئة من العدد المسجل في بداية الصيف (7800 وفاة يومية مطلع تموز).



ومع تسجيلها ما معدله 1290 وفاة يومية مدى الأيام السبعة الأخيرة، باتت الولايات المتحدة مجددا البلد الذي يسجل أكبر عدد من الوفيات الجديدة على صعيد العالم. وبعدما كانت تعلن ما يصل إلى 3380 وفاة يوميا في كانون الثاني، تراجع هذا العدد إلى 200 بحلول مطلع الصيف، إلا أنها تواجه حاليا موجة مرتبطة بتفشي المتحورة دلتا، التي رصدت في معظم دول العالم منذ اكتشفت في الهند في نيسان.



ويراهن قادة دول العالم المتقدمة على اللقاحات كحل لوقف تفشي الوباء، لكن يأتي ذلك وسط تفاوت كبير في تحصين السكان إذ لم تعط إلا سبع جرعات لكل مئة شخص في إفريقيا، مقابل 99 في أوروبا و111 في الولايات المتحدة.

كما أن اللقاحات تبدو أقل فاعلية في مواجهة المتحورة دلتا.



وأظهرت دراسة نشرتها السلطات الصحية الأميركية الأسبوع الماضي أن فعالية لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا ضد الإصابة تراجعت من 91 إلى 66 في المئة منذ باتت دلتا نسخة الفيروس المهيمنة في الولايات المتحدة.

لكن لا تزال اللقاحات فاعلة للغاية في منع الإصابة الشديدة بالمرض.