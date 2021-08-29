هبوط اضطراري لمروحية الملكة بعد دقائق من إقلاعها!

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كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أمس الجمعة أن المروحية الخاصة بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية هبطت اضطراريا نتيجة عطل أثناء توجهها لنقل ابنتها الأميرة آن.

وعانت المروحية “سيكورسكي إس-76″ التي تبلغ تكلفتها قرابة 5 ملايين جنيه إسترليني من عطل فني بعد دقائق من إقلاعها في الجو يوم الأربعاء الفائت، بحسب الصحيفة .

ولم يكن هناك أي من أفراد العائلة المالكة على متن المروحية عندما عانت من خلل في الجو.

وكانت المروحية متجهة إلى بالمورال لأخذ الأميرة آن 71 عاما إلى والدتها التي تقضي عطلتها السنوية حاليا في اسكتلندا وعادت إلى مطار نيوكاسل من أجل إصلاحها.

وقال أحد المصادر لـ”ذا صن” أنه “تم اتباع نهج السلامة أولا وتمت إعادة الطائرة الهليكوبتر على الفور لإصلاح الخطأ الفني فيها”.

وذكر مصدر أنه “لحسن الحظ كان هناك متسع من الوقت لإيجاد ترتيبات سفر بديلة للأميرة آن التي استقلت مروحية أخرى”.

والمروحية مملوكة بالكامل لأفراد العائلة المالكة البريطانية كما أنهم يستعملون طائرة أخرى مماثلة لها.