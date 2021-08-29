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الوطن السورية: كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن اللقاءات بين السعودية وإيران التي استضافتها بلاده سابقاً لا تزال مستمرة.

وفي تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم»، قال وزير الخارجية العراقي: «من المعروف أن اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة، وأنها بدأت في العراق، وما فهمناه من الطرفين أن لديهما الرغبة في الوصول إلى النتائج الإيجابية لحل المشاكل العالقة والموجودة بينهما».



وأضاف: «العراق كان دائماً وسيطاً بين دول المنطقة المختلفة، وقد لعب دوراً دبلوماسياً خلال المرحلة، ويمتلك علاقات إيجابية مع جميع دول الجوار الجغرافي».



وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن وجود مساعٍ عراقية لعقد اجتماع سعودي إيراني على هامش مؤتمر بغداد، حيث يسعى العراق لإيجاد علاقة إيجابية بين الرياض وطهران، خاصة مع وجود رئيس جديد في إيران.