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سرحان سرحان.. فلسطيني قاتل مرشح الرئاسة الأميركية يرى النور

28
AUGUST
2021
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قال مسؤولون في إدارة السجون بولاية كاليفورنيا الأميركية، الجمعة، إن لجنة للإفراج المشروط قررت الإفراج عن سرحان سرحان، اللاجئ الفلسطيني الذي أدين بقتل مرشح الرئاسة الأميركية روبرت إف كنيدي عام 1968.
 
ويُرفع بعد ذلك قرار الإفراج عن سرحان (77 عاما) إلى الفريق القانوني للجنة، الذي لديه 120 يوما للبت فيه.
 
ويمنح القانون حاكم الولاية بعد ذلك 30 يوما للسماح بتنفيذه أو إلغاءه.
 
ويقضي سرحان الفلسطيني المولد عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل كنيدي (42 عاما) بالرصاص في فندق أمباسادور بمدينة لوس أنجلوس يوم 5 يونيو عام 1968.
 
وأصيب السناتور كنيدي، وهو وزير سابق للعدل، بالرصاص بعد دقائق من إلقائه خطاب النصر عقب فوزه بالانتخابات التمهيدية في الولاية وتوفي في اليوم التالي.
 
وقال سرحان إنه لا يتذكر حادث القتل رغم أن قال أيضا إنه أطلق الرصاص على كنيدي لغضبه من دعمه لإسرائيل.
 
وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن فردين من أسرة السناتور القتيل، أحدهما نجله روبرت إف كنيدي جونيور، أرسلا للجنة الإفراج المشروط دعما للإفراج عن سرحان.
 
وقالت أنغيلا بيري محامية سرحان للصحيفة إن موكلها لم يُتهم قطب انتهاك خطير داخل السجن وإن مسؤولي السجن يرون إنه لا يشكل خطرا يذكر.
 
وكان طلب الإفراج المشروط عن سرحان، المسجون في سان دييغو، قد قوبل بالرفض في 15 مرة سابقة.
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