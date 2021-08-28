واشنطن: من السابق لأوانه الاعتراف بنظام "طالبان"

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أكدت الولايات المتحدة أنها تبحث مع الدول المتحالفة معها إمكانية الاعتراف بحركة "طالبان" لكنها لا تنوي الإقدام على ذلك في المستقبل المنظور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن على اتصال دائم ودوري مع حلفائنا وشركائنا في أنحاء العالم لمناقشة هذا الموضوع".

وتابع أن الولايات المتحدة لاحظت عددا من الرسائل الإيجابية والبناءة من قبل الحركة، لكن الحديث عن إمكانية الاعتراف بنظام "طالبان" سلطة في أفغانستان من السابق لأوانه.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك فهم واضح وتام لحقيقة أننا لا نستعجل الاعتراف بطالبان بأي صفة من قبل الولايات المتحدة أو أي من شركائنا الدوليين".

وبعد إعلان الولايات المتحدة يوم 30 أبريل بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان شنت "طالبان" حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات، لـ"منع المذبحة".